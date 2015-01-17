Staffel 1Folge 7vom 17.01.2015
Abenteuer Australien
Koffer zu und Weg
Folge 7: Abenteuer Australien
94 Min.Folge vom 17.01.2015Ab 6
Auswandern nach Australien: Eine Hamburger Konditorin packt es an und trifft dabei auf ihren Ex-Mann. Ein Pärchen aus Hessen kämpft Seite an Seite beim Olivenpflücken weiter für den Traum vom neuen Leben in "Down Under". Den hat sich eine fünfköpfige Familie schon vor zehn Jahren erfüllt - ihr Erfolgsrezept: Küchenarbeitsplatten aus Stein. Deutsche Auswanderer und ihre Neuanfänge - 10.000 Kilometer weit weg am anderen Ende der Welt.
Koffer zu und Weg
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6