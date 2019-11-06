Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Durchstarten in Kanada!

93 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Er kennt weder Land noch Leute, aber er wagt mit der ganzen Familie einen Neuanfang in Winnipeg - ein Koch für Kanada. In Edmonton startet ein Müllauto-Fahrer aus Hagen als Trucker neu durch. Und in Manitoba bewirtschaftet ein Landwirt eine Riesenfarm mit 500 Kühen. Neue Chancen für deutsche Auswanderer - Made in Kanada. Rechte: Sat.1 Gold

