SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Ab nach Amerika

Folge 5: Ab nach Amerika

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Porsche, Knödel oder Schwarzbrot: Was die Deutschen mögen, lieben auch die Amis! "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" zeigt drei deutsche Erfolgsgeschichten "Made in USA": Familie Mayer, die ein bayerisches Restaurant in St. Petersburg/Florida eröffneten, Esther und Robert Nio, die deutsche Backwaren in San Francisco verkaufen, und Familie Szurowski, die in Texas mit Porscheteilen handelt. Rechte: Sat.1 Gold

SAT.1 GOLD

