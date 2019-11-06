Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Koffer zu und Weg
Folge 5: Ab nach Amerika
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Porsche, Knödel oder Schwarzbrot: Was die Deutschen mögen, lieben auch die Amis! "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" zeigt drei deutsche Erfolgsgeschichten "Made in USA": Familie Mayer, die ein bayerisches Restaurant in St. Petersburg/Florida eröffneten, Esther und Robert Nio, die deutsche Backwaren in San Francisco verkaufen, und Familie Szurowski, die in Texas mit Porscheteilen handelt. Rechte: Sat.1 Gold
Koffer zu und Weg
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6