Staffel 1Folge 23vom 06.11.2019
Daheim in der FremdeJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 23: Daheim in der Fremde
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rund 145.000 Deutsche verlassen jedes Jahr ihr Heimatland, um ihr Glück in der Fremde zu suchen. Einige von ihnen wollen jedoch nicht ganz auf ihre Heimat verzichten und suchen dementsprechend Anschluss zu anderen Deutschen im Ausland. Stefanie und Gary Starks sind nach Spanien ausgewandert, das Ehepaar Thann zieht es nach Paraguay, und Familie Bolik wandert nach Puerto Rico aus - und alle können oder wollen nicht ganz auf ihr Stück Heimat verzichten. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold