Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Alles anders in AustralienJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 24: Alles anders in Australien
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Australien - das Land der Koalas und Kängurus weckte schon immer die Abenteuerlust der Menschen. Vor rund vierhundert Jahren betrat der erste Europäer den fünften Kontinent, der noch heute ein Magnet für Auswanderer ist. Drei deutsche Paare wollen in "Down Under" ihr Glück finden und ein neues Leben beginnen. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Koffer zu und Weg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold