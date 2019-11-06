Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Alles anders in Australien

Alles anders in AustralienJetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 24: Alles anders in Australien

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Australien - das Land der Koalas und Kängurus weckte schon immer die Abenteuerlust der Menschen. Vor rund vierhundert Jahren betrat der erste Europäer den fünften Kontinent, der noch heute ein Magnet für Auswanderer ist. Drei deutsche Paare wollen in "Down Under" ihr Glück finden und ein neues Leben beginnen. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen