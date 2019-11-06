Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 26vom 06.11.2019
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kanada, das zweitgrößte Land der Erde, liegt momentan bei deutschen Auswanderern ganz weit vorn. Jedes Jahr zieht es tausende Auswanderer dorthin. Zumeist packen jüngere Familien ihre Koffer, und fast immer geht es um einen Arbeitsplatz mit Perspektive. So auch bei den drei Familien, die als Trucker, auf dem Bau oder mit Bärentouren ihr Glück in der Fremde versuchen. Rechte: Sat.1 Gold

