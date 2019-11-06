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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Raus auf die Insel

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Koffer zu und Weg

Folge 27: Raus auf die Insel

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kellnern auf Mallorca und Haare schneiden in der Dominikanischen Republik - immer mehr Deutsche zieht es in die Fremde. Gezeigt werden heute bei "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" deutsche Auswanderer, die ihren großen Traum vom Inselleben verwirklichen. Doch wie ergeht es ihnen im Alltag mit dauerhaftem Urlaubsflair? Rechte: Sat.1 Gold

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