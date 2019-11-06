Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Raus auf die InselJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 27: Raus auf die Insel
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kellnern auf Mallorca und Haare schneiden in der Dominikanischen Republik - immer mehr Deutsche zieht es in die Fremde. Gezeigt werden heute bei "Koffer zu und weg - Die Auswander-Doku" deutsche Auswanderer, die ihren großen Traum vom Inselleben verwirklichen. Doch wie ergeht es ihnen im Alltag mit dauerhaftem Urlaubsflair? Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Koffer zu und Weg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold