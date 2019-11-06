Staffel 1Folge 30vom 06.11.2019
Koffer zu und Weg
Folge 30: Auswandern - der Liebe wegen!
96 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ob weniger Steuern oder weiße Sandstrände - die Deutschen haben viele Gründe, ihre Heimat zu verlassen. Doch etwas ganz Besonderes ist es, wenn die große Liebe im Ausland lebt und auf einen wartet. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6