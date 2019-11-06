Staffel 1Folge 31vom 06.11.2019
"Hoch hinaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten" und "Das Leben zu zweit in der Einöde"Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 31: "Hoch hinaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten" und "Das Leben zu zweit in der Einöde"
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der gelernte Metallbauer Rüdiger Eckartsberg hat einen Job als technischer Leiter in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate. Derzeit baut seine Firma am größten Zick-Zack-Tower der Welt. Die Familie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen. Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold