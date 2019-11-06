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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 31vom 06.11.2019
"Hoch hinaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten" und "Das Leben zu zweit in der Einöde"

"Hoch hinaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten" und "Das Leben zu zweit in der Einöde"Jetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 31: "Hoch hinaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten" und "Das Leben zu zweit in der Einöde"

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der gelernte Metallbauer Rüdiger Eckartsberg hat einen Job als technischer Leiter in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate. Derzeit baut seine Firma am größten Zick-Zack-Tower der Welt. Die Familie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen. Rechte: Sat.1 Gold

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