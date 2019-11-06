Staffel 1Folge 35vom 06.11.2019
Neue Heimat Kanada?Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 35: Neue Heimat Kanada?
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Abenteuer Auswandern - leider ist in der neuen Heimat nicht immer alles besser als in Deutschland ... So muss Familie Hartmann in Kanada nun schon zum dritten Mal umziehen, denn auch das letzte Haus hat sich als wahrer Flop entpuppt. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Koffer zu und Weg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6