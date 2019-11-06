Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 38vom 06.11.2019
USA oder Südafrika?

USA oder Südafrika?Jetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 38: USA oder Südafrika?

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Abenteuer Auswandern: Vieles, was die Auswanderer sich von ihrem Traumland erhoffen, kommt anders als gedacht. Frank Johl hat eine Greencard für die USA gewonnen. Nach 15 Jahren ist es endlich soweit, er wandert aus. Doch ganz perfekt ist sein Glück leider nicht, denn seine Frau kommt nicht mit ... Christian und Catherina Coelle erben von ihrem Vater eine Straußenfarm in Südafrika. Das Problem: Von Tierhaltung und Landwirtschaft haben sie keine Ahnung! Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen