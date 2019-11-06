Staffel 1Folge 38vom 06.11.2019
Folge 38: USA oder Südafrika?
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Abenteuer Auswandern: Vieles, was die Auswanderer sich von ihrem Traumland erhoffen, kommt anders als gedacht. Frank Johl hat eine Greencard für die USA gewonnen. Nach 15 Jahren ist es endlich soweit, er wandert aus. Doch ganz perfekt ist sein Glück leider nicht, denn seine Frau kommt nicht mit ... Christian und Catherina Coelle erben von ihrem Vater eine Straußenfarm in Südafrika. Das Problem: Von Tierhaltung und Landwirtschaft haben sie keine Ahnung! Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6