Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Ein Pizzabäcker in Spanien

Ein Pizzabäcker in SpanienJetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 39: Ein Pizzabäcker in Spanien

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nach zwölf durchwachsenen Jahren als Pizzeriabesitzer sehen Alberto Satta (40) und seine Frau Monika (37) in Deutschland keine Zukunft mehr für sich und ihre elfjährige Tochter Giulia. Sie wollen im spanischen Dos Hermanos noch einmal ganz von vorne anfangen und dort ein italienisches Restaurant eröffnen. Viel Zeit für den Neustart in der Nähe von Sevilla haben sie nicht, denn ihr Startkapital ist knapp und sie müssen in der neuen Heimat so schnell wie möglich Geld verdienen. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen