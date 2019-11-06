Staffel 1Folge 39vom 06.11.2019
Koffer zu und Weg
Folge 39: Ein Pizzabäcker in Spanien
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nach zwölf durchwachsenen Jahren als Pizzeriabesitzer sehen Alberto Satta (40) und seine Frau Monika (37) in Deutschland keine Zukunft mehr für sich und ihre elfjährige Tochter Giulia. Sie wollen im spanischen Dos Hermanos noch einmal ganz von vorne anfangen und dort ein italienisches Restaurant eröffnen. Viel Zeit für den Neustart in der Nähe von Sevilla haben sie nicht, denn ihr Startkapital ist knapp und sie müssen in der neuen Heimat so schnell wie möglich Geld verdienen. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6