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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 40vom 06.11.2019
USA, Australien oder Norwegen?

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Koffer zu und Weg

Folge 40: USA, Australien oder Norwegen?

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Abenteuer Auswandern - nur wer sich in der neuen Heimat durchbeißt, hat die Chance auf eine gute Zeit. Martina Wissmann musste in Texas ganz von vorn anfangen. Sie ging der Liebe wegen in die USA, doch ihre große Liebe ist viel zu früh gestorben. Familie Mrwa zog vor zwei Monaten nach Australien. Sie wagen am anderen Ende der Welt einen Neuanfang. In Norwegen kämpft ein Paar nicht nur gegen die Kälte an, die werdenden Eltern haben auch Probleme mit Land und Leuten ... Rechte: Sat.1 Gold

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