Staffel 1Folge 41vom 06.11.2019
Paraguay, Südafrika oder Spanien?Jetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 41: Paraguay, Südafrika oder Spanien?
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alexandra und Kurt Ritter sind nach Paraguay ausgewandert. Sie wünschen sich ein weiteres Kind, doch für eine Adoption in Deutschland ist Kurt zu alt ... Pierre und Andrea Dohrmann gingen vor knapp drei Jahren nach Kapstadt, wo sie ein eigenes Guesthouse führen ... Vor gut einem halben Jahr ist Uschi mit ihrer Tochter Carina und ihrer Mutter Fillipina nach Spanien ausgewandert. Damals war noch Uschis wohlhabender Lebenspartner mit von der Partie. Doch jetzt ist alles anders ... Rechte: Sat.1 Gold
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1 Gold