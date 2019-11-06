Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 42vom 06.11.2019
Australien oder Kanada?

Folge 42: Australien oder Kanada?

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Für Familien ist das Auswandern eine große Bewährungsprobe. Häufig hat nur ein Ehepartner einen Job. Auch für die Hölschers in Australien ist das das Hauptproblem: Mutter Karen kümmert sich zwar liebevoll um ihre Kinder Daniel und Marieke, während Ehemann Detlev als Landmaschinen-Techniker arbeitet - doch die 41-Jährige will unbedingt wieder einen Job. Judith Graile sucht ihr Glück dagegen in Kanada. Dort will sie zunächst als Cowgirl auf der eigenen Ranch neu durchstarten. Rechte: Sat.1 Gold

