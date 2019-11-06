Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 46vom 06.11.2019
96 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Seit sieben Jahren träumt Joachim Quell vom Auswandern. Aber dem Hamburger fehlten bis jetzt das nötige Geld, der Mut und die passende Frau, mit der er seinen Traum verwirklichen konnte. Dann lernte er Ilona kennen. Gemeinsam geht das Paar jetzt nach Spanien. Jens Pillat hat sich seinen Jugendtraum verwirklicht. Der Feuerwehrmann aus Siegen ist seit eineinhalb Jahren Hubschrauberpilot in Kanada. Der 33-Jährige unterstützt kanadische Holzfäller bei ihrem gefährlichen Einsatz. Rechte: Sat.1 Gold

