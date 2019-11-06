Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 47vom 06.11.2019
Stotterstart in Südafrika

Stotterstart in SüdafrikaJetzt kostenlos streamen

Koffer zu und Weg

Folge 47: Stotterstart in Südafrika

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Familie Grimm hat in Gordon's Bay in Südafrika eine Eisdiele übernommen. Schnell mussten die Grimms feststellen, dass man dort vom Eis-Verkauf allein nicht leben kann. Nun ist guter Rat teuer, eine andere Verdienstmöglichkeit muss her. Großen Erfolg haben dagegen Tom Pferner und Ellen Baron mit ihrer Bäckerei und ihrem Restaurant in Costa Rica. Das Ende ihres Auswanderertraums muss sich die Familie Ullrich eingestehen - es geht zurück aus London nach Deutschland. Rechte: Sat.1 Gold

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Koffer zu und Weg
SAT.1 GOLD

Koffer zu und Weg

Alle 1 Staffeln und Folgen