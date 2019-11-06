Staffel 1Folge 47vom 06.11.2019
Koffer zu und Weg
Folge 47: Stotterstart in Südafrika
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Familie Grimm hat in Gordon's Bay in Südafrika eine Eisdiele übernommen. Schnell mussten die Grimms feststellen, dass man dort vom Eis-Verkauf allein nicht leben kann. Nun ist guter Rat teuer, eine andere Verdienstmöglichkeit muss her. Großen Erfolg haben dagegen Tom Pferner und Ellen Baron mit ihrer Bäckerei und ihrem Restaurant in Costa Rica. Das Ende ihres Auswanderertraums muss sich die Familie Ullrich eingestehen - es geht zurück aus London nach Deutschland. Rechte: Sat.1 Gold
Koffer zu und Weg
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6