Staffel 1Folge 48vom 06.11.2019
Koffer zu und Weg
Folge 48: Alles neu in Neuseeland
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Für Familie Lange ist auf Prince Edward Island in Kanada alles neu: die Umgebung, die Jobs, die Schule für die Kinder. Vater Tom muss mit seinem Truck sofort auf den Highway, um Geld zu verdienen ... Holpriger Neuanfang in Neuseeland: Fast ein Jahr lang hat Familie Hauck-Babic gebraucht, um in ihrer neuen Heimat Fuß zu fassen ... Joachim Quell will im andalusischen Granada mit Holzhäusern den Markt erobern und gerät in den Strudel der spanischen Immobilienkrise.
Koffer zu und Weg
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6