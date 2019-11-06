Staffel 1Folge 49vom 06.11.2019
Unser Motel in KanadaJetzt kostenlos streamen
Koffer zu und Weg
Folge 49: Unser Motel in Kanada
95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gabi Heuser und Dirk Bauer haben sich im kanadischen New Brunswick ein Motel gekauft. Doch das entpuppt sich als völlig heruntergewirtschaftet. Das Paar setzt alles daran, neuen Schwung in die Bude zu bekommen und mit einem weiteren Stern ausgezeichnet zu werden. Familie Schween träumt schon lange vom Auswandern. Jetzt haben Mike und Brigitte endlich das passende Land für sich und ihre Kinder Connor und Joana gefunden: Neuseeland. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Koffer zu und Weg
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1 Gold