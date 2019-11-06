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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 49vom 06.11.2019
Unser Motel in Kanada

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Koffer zu und Weg

Folge 49: Unser Motel in Kanada

95 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gabi Heuser und Dirk Bauer haben sich im kanadischen New Brunswick ein Motel gekauft. Doch das entpuppt sich als völlig heruntergewirtschaftet. Das Paar setzt alles daran, neuen Schwung in die Bude zu bekommen und mit einem weiteren Stern ausgezeichnet zu werden. Familie Schween träumt schon lange vom Auswandern. Jetzt haben Mike und Brigitte endlich das passende Land für sich und ihre Kinder Connor und Joana gefunden: Neuseeland. Rechte: Sat.1 Gold

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