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Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 51vom 06.11.2019
Auf nach Ägypten!

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Koffer zu und Weg

Folge 51: Auf nach Ägypten!

94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gabriele (49) und Frank Heuermann (49) aus Berlin legen ihre Zukunft in die Hände einer Internetbekanntschaft. Mike aus Kanada hat in Winnipeg schon alles für die Auswanderer vorbereitet. Jeanette (48) und Lisa Preston (15) nehmen ihr Schicksal in Ägypten dagegen selbst in die Hand. Und Peter und Marion Ritter haben zwar ihr Haus in Kanada nahezu fertig renoviert, doch einen Job für Marion zu finden gestaltet sich weitaus schwieriger als erwartet. Rechte: Sat.1 Gold

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