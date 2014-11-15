Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 54vom 15.11.2014
Pferderanch in Kanada

94 Min.Folge vom 15.11.2014Ab 6

Ina und Michi Mayr sind im Juni 2008 nach Kanada ausgewandert. Das Paar wollte sich seinen Traum von der eigenen Pferderanch erfüllen. Jetzt sind sie fündig geworden und in eine wahre Geisterstadt gezogen. Familie Eppner will in Norwegen neu beginnen. Jörg hat die letzten zwei Jahre in den Niederlanden gearbeitet und Frau und Sohn nur selten gesehen ... Mike und Martina Reindl betreiben seit einem Jahr ihr Schwarzwaldcafé auf Mallorca. Nun brauchen sie Verstärkung!

