SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 56vom 06.11.2019
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jahrelang haben Ute (40) und Steffi Greiner (34) aus Berlin versucht, eine GreenCard für die USA zu bekommen. Die beiden Schwestern träumen von einem neuen Leben im kalifornischen Santa Barbara. Nach acht Jahren des Hoffens hat das Schicksal entschieden. Nur eine von ihnen zieht das große Los - aber Ute will nicht allein gehen ... Außerdem: Nur mit der Sprache hapert es noch - Die Görgners in Kanada / Abenteuer Muscheltaucher - Frank und Birgit bangen vor dem Winter in Norwegen. Rechte: Sat.1 Gold

SAT.1 GOLD

