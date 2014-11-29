Staffel 1Folge 58vom 29.11.2014
Koffer zu und Weg
Folge 58: Wüstenträume in den USA und Bayernstadel in der Karibik
94 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 6
Mitten in der amerikanischen Sonora Wüste, die vielen Westernfilmen als Kulisse dient, will Norbert Kurzkurt (46) sein neues Leben beginnen. Der geborene Pfälzer hat sich dort ein Stück Land gekauft und will sich ein Haus nach eigenen Entwürfen bauen. Seine Frau Vera kommt ihm zuliebe mit. Die erste Zeit wohnen die beiden in einem Wohnwagen ... Außerdem: Caféträume auf den Kanaren - Carina und Malcolm auf Lanzarote / Bayernstadel in der Karibik - Die Boliks in Puerto Rico.
Koffer zu und Weg
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6