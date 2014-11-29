Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koffer zu und Weg

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 58 vom 29.11.2014
Wüstenträume in den USA und Bayernstadel in der Karibik

Folge 58: Wüstenträume in den USA und Bayernstadel in der Karibik

Ab 6

Mitten in der amerikanischen Sonora Wüste, die vielen Westernfilmen als Kulisse dient, will Norbert Kurzkurt (46) sein neues Leben beginnen. Der geborene Pfälzer hat sich dort ein Stück Land gekauft und will sich ein Haus nach eigenen Entwürfen bauen. Seine Frau Vera kommt ihm zuliebe mit. Die erste Zeit wohnen die beiden in einem Wohnwagen ... Außerdem: Caféträume auf den Kanaren - Carina und Malcolm auf Lanzarote / Bayernstadel in der Karibik - Die Boliks in Puerto Rico.

