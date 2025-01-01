Kommissar Rex
Folge 1: Polizisten küsst man nicht
47 Min.Ab 12
Als sich Marc Hoffmann und Niki Herzog ineinander verlieben, wissen sie noch nicht, dass Marc zum neuen Chef der Mordkommission ernannt wird, während man ihm Niki als Mitarbeiterin zuteilt. Die junge Frau möchte zwar kein Verhältnis mit ihrem Vorgesetzten haben, doch bevor die beiden die Situation besprechen können, gibt es bereits den ersten Mord zu klären: Auf einsamen Plätzen im Wienerwald werden Pärchen ermordet.
Weitere Folgen in Staffel 8
