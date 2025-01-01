Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1
Folge 1: Polizisten küsst man nicht

47 Min.Ab 12

Als sich Marc Hoffmann und Niki Herzog ineinander verlieben, wissen sie noch nicht, dass Marc zum neuen Chef der Mordkommission ernannt wird, während man ihm Niki als Mitarbeiterin zuteilt. Die junge Frau möchte zwar kein Verhältnis mit ihrem Vorgesetzten haben, doch bevor die beiden die Situation besprechen können, gibt es bereits den ersten Mord zu klären: Auf einsamen Plätzen im Wienerwald werden Pärchen ermordet.

