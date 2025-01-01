Kommissar Rex
Folge 6: Bis zur letzten Kugel
46 Min.Ab 12
Besuch im Morgengrauen: Polizeibeamte dringen in das Haus des Einzelgängers Gerhard Kostial ein und beschlagnahmen seine illegale Waffensammlung. Eine kleine Unaufmerksamkeit hat katastrophale Folgen: Mit zwei Handfeuerwaffen, die die Polizisten übersehen haben, erschießt Kostial einen jener Beamten, die ihm seine kostbare Sammlung abgenommen haben - doch das ist noch nicht das Ende seines Rachefeldzuges ...
