Wenn Kinder sterben wollenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 5: Wenn Kinder sterben wollen
46 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Marc, Niki und Rex sind mit zwei Fällen beschäftigt, die einen immer beängstigenderen Zusammenhang aufweisen: Das Mädchen, das in einem Park tot aufgefunden wurde, hat eindeutig Suizid begangen, und die ermordete Psychologin, die Rex wenige Meter entfernt findet, hat sich mit suizidgefährdeten Jugendlichen beschäftigt. Bei ihren Ermittlungen stoßen Marc und Niki auf eine Selbstmörder-Szene, in der sich Jugendliche im Internet gegenseitig zum Freitod ermutigen.
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 9-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF