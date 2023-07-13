Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Wenn Kinder sterben wollen

SAT.1Staffel 8Folge 5vom 13.07.2023
Wenn Kinder sterben wollen

Wenn Kinder sterben wollenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 5: Wenn Kinder sterben wollen

46 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Marc, Niki und Rex sind mit zwei Fällen beschäftigt, die einen immer beängstigenderen Zusammenhang aufweisen: Das Mädchen, das in einem Park tot aufgefunden wurde, hat eindeutig Suizid begangen, und die ermordete Psychologin, die Rex wenige Meter entfernt findet, hat sich mit suizidgefährdeten Jugendlichen beschäftigt. Bei ihren Ermittlungen stoßen Marc und Niki auf eine Selbstmörder-Szene, in der sich Jugendliche im Internet gegenseitig zum Freitod ermutigen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 11 Staffeln und Folgen