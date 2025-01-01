Kommissar Rex
Folge 9: Blond, hübsch, tot
46 Min.Ab 12
Eine junge und äußerst attraktive Blondine wurde ermordet. Bei den ersten Untersuchungen von Marc, Niki und Rex kommt heraus, dass der Täter die Lebensumstände seines Opfers gekannt haben muss und sich ziemlich lange am Tatort aufhielt. Kurze Zeit darauf muss erneut eine junge Dame ihr Leben lassen, auch hier ist das Mordopfer blond und ziemlich hübsch. Dieses Mal gibt es außerdem Zeugen, die behaupten, einen verdächtigen Briefträger gesehen zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
