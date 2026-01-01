Kommissar Rex
Folge 11: Verliebt in einen Mörder
47 Min.Ab 12
Ein wegen Raubmord im Gefängnis sitzender Mann hat einen genialen Plan: Er überredet eine Freundin, die gleiche Straftat nach seinem Muster zu begehen und dabei DNA-Spuren zu hinterlassen. Das soll beweisen, dass er als Gefängnisinsasse die Tat nicht begangen haben und daher auch bei dem Raubmord nicht der Täter gewesen sein kann ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1