SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 11
Folge 11: Verliebt in einen Mörder

47 Min.Ab 12

Ein wegen Raubmord im Gefängnis sitzender Mann hat einen genialen Plan: Er überredet eine Freundin, die gleiche Straftat nach seinem Muster zu begehen und dabei DNA-Spuren zu hinterlassen. Das soll beweisen, dass er als Gefängnisinsasse die Tat nicht begangen haben und daher auch bei dem Raubmord nicht der Täter gewesen sein kann ...

SAT.1 GOLD
