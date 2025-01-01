Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Einer stirbt immer

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 8
Einer stirbt immer

Kommissar Rex

Folge 8: Einer stirbt immer

46 Min.Ab 12

Ausgefuchste Kriminelle organisieren makabere Events: An versteckten Orten können ausgewählte Zuschauer gegen hohe Bezahlung bei Kämpfen auf Leben und Tod zusehen und sogar Wetten abschließen, wer überleben wird. Als eine junge Frau Zeugin eines solchen Spektakels wird, beschließt sie, die Polizei zu informieren. Dieses Vorhaben muss sie mit dem Leben bezahlen ...

