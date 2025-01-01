Kommissar Rex
Folge 8: Einer stirbt immer
46 Min.Ab 12
Ausgefuchste Kriminelle organisieren makabere Events: An versteckten Orten können ausgewählte Zuschauer gegen hohe Bezahlung bei Kämpfen auf Leben und Tod zusehen und sogar Wetten abschließen, wer überleben wird. Als eine junge Frau Zeugin eines solchen Spektakels wird, beschließt sie, die Polizei zu informieren. Dieses Vorhaben muss sie mit dem Leben bezahlen ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1