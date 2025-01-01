Kommissar Rex
Folge 10: Happy Birthday
47 Min.Ab 12
Um für Marc eine Geburtstagsfeier vorzubereiten, geht Niki in seine Wohnung. Statt eines rauschenden Festes gibt es allerdings eine brutale Entführung: Zwei maskierte Männer, die am Vortag gemeinsam mit ihrer Komplizin einen Raubmord begangen haben, nehmen Niki als Geisel. Auf diese Weise wollen sie die gestohlenen Diamanten freipressen, die sie im Besitz der Polizei glauben. Marc kontaktiert inzwischen die inhaftierte Komplizin und erfährt, dass sie die Beute versteckt hat ...
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
