Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Happy Birthday

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 10
Happy Birthday

Happy BirthdayJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 10: Happy Birthday

47 Min.Ab 12

Um für Marc eine Geburtstagsfeier vorzubereiten, geht Niki in seine Wohnung. Statt eines rauschenden Festes gibt es allerdings eine brutale Entführung: Zwei maskierte Männer, die am Vortag gemeinsam mit ihrer Komplizin einen Raubmord begangen haben, nehmen Niki als Geisel. Auf diese Weise wollen sie die gestohlenen Diamanten freipressen, die sie im Besitz der Polizei glauben. Marc kontaktiert inzwischen die inhaftierte Komplizin und erfährt, dass sie die Beute versteckt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen