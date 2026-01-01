Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Senkrecht in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 3
Folge 3: Senkrecht in den Tod

47 Min.Ab 12

Eine Gruppe Freeclimber trifft sich nachts, um am Wiener Rathaus einen Wettstreit auszutragen. Bei der gefährlichen Aktion stürzt ein Kletterer aus Schwindel erregender Höhe zu Tode. In Panik lassen die Freunde die Leiche verschwinden. Marc, Niki und Rex gelingt es, eine Spur zu finden, die zu einer Kletterschule führt. Deren Übungsgelände befindet sich an einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Freeclimbern stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens ...

