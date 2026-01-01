Kommissar Rex
Folge 3: Senkrecht in den Tod
47 Min.Ab 12
Eine Gruppe Freeclimber trifft sich nachts, um am Wiener Rathaus einen Wettstreit auszutragen. Bei der gefährlichen Aktion stürzt ein Kletterer aus Schwindel erregender Höhe zu Tode. In Panik lassen die Freunde die Leiche verschwinden. Marc, Niki und Rex gelingt es, eine Spur zu finden, die zu einer Kletterschule führt. Deren Übungsgelände befindet sich an einem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Freeclimbern stoßen die Kommissare auf eine Mauer des Schweigens ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1