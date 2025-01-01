Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Taten der Toten

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 7
Folge 7: Die Taten der Toten

45 Min. Ab 12

Im Marionettentheater des Schlosses Schönbrunn wird während der Vorstellung der Marionettenspieler ermordet. Es gibt keinerlei schlüssige Hinweise für Marc, Niki und Rex, wer den sensiblen Mann getötet hat. Kurz darauf passiert ein Mord an einem Studenten, dessen Umstände ebenso rätselhaft sind. Beide Opfer haben eines gemeinsam: ihren Rechtsanwalt Beck. Und beide haben Schwierigkeiten wegen desselben Delikts bekommen ...

SAT.1 GOLD
