Kommissar Rex
Folge 12: Berühmt um jeden Preis
46 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Schon seit geraumer Zeit füllen sogenannte "Luder" die Seiten der Klatschpresse. Umso aufsehenerregender ist es, als ein unbekannter Täter solche Damen auf seiner Abschussliste hat. Der Tathergang ist immer der gleiche: Der Mörder tötet junge, "prominente" Frauen, indem er sie mit einer Champagnerflasche erschlägt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF