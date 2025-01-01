Kommissar Rex
Folge 13: Der Fluch der Mumie
45 Min.Ab 12
Den Kunsthändlern Egon Limbach und Roman Forster werden von Kunstsammler Spencer Davis zehn Millionen Dollar für eine gestohlene ägyptische Mumie geboten. Da der Sarkophag bereits an einen anderen Interessenten verkauft ist, kommen sie auf die Idee, ein Duplikat zu erstellen. Per Zeitungsinserat suchen sie nach einem geeigneten Körper für ihr Vorhaben. Als sich ein Mann namens Sascha König auf ihre Annonce hin meldet, setzen die beiden ihren mörderischen Plan um ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
