Ein Zeuge auf vier Pfoten

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4vom 06.03.2025
Folge 4: Ein Zeuge auf vier Pfoten

46 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Vergeblich sucht eine Frau nachts in diversen Lokalen nach ihrem Freund - und findet einen kleinen, streunenden Hund, den sie mit nach Hause nimmt. Kurze Zeit später wird sie ermordet, wobei der Hund den Täter verletzt ...

