Kommissar Rex
Folge 4: Ein Zeuge auf vier Pfoten
46 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Vergeblich sucht eine Frau nachts in diversen Lokalen nach ihrem Freund - und findet einen kleinen, streunenden Hund, den sie mit nach Hause nimmt. Kurze Zeit später wird sie ermordet, wobei der Hund den Täter verletzt ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
