Kommissar Rex
Folge 2: Tricks an der Theke
47 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Ein junger Manager muss sein Leben lassen, als jemand in seine Villa eindringt. Neben wertvollen Uhren werden bei dem Raubmord auch vier antike Kerzenleuchter gestohlen, von denen einer die Tatwaffe zu sein scheint. Deshalb konzentrieren sich die Ermittlungen von Marc und Niki auf einschlägige Hehlerkreise, in der Hoffnung, das Diebesgut zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF