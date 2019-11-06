Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Piccola - Essen und Trinken", Köln

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Piccola - Essen und Trinken", Köln

"Piccola - Essen und Trinken", KölnJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Piccola - Essen und Trinken", Köln

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

"Mein Lokal, Dein Lokal" beginnt in Köln bei dem 23-jährigen Davide Giglio mit seinem italienischen Restaurant "Piccola - Essen und Trinken". Der junge Gastronom muss sich als erster gegenüber vier erfahrenen Restaurantbesitzern behaupten. Er setzt auf Pizza und Pasta, einfache ländliche, italienische Küche in stylischem Ambiente. Kann er die Profis überzeugen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen