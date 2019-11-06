Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Tafelrunde", Berlin
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Steinerne Wände, schwere Holztische und Bauernstühle, Kellner in mittelalterlichen Kleidern und Minnesänger mit Lauten in der Hand: Das alles und noch viel mehr findet man in dem Mittelalter-Restaurant "Tafelrunde". Mit großen Lätzchen und nur einem Dolch stattet Gastgeber Uwe Schild die vier Gastro-Profis aus, was allerdings nicht jedem Tester gefällt. Doch bei der Bewertung zählt ja nicht nur das Essen, sondern auch das Ambiente, der Service und das Preise-Leistungsverhältnis. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins