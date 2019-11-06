Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Coco de Mer", München
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche beginnt in München bei Tobias Schachner mit seinem Restaurant "Coco de Mer". Der sympathische 49-Jährige muss sich als erster gegenüber vier erfahrenen Gastronomen behaupten. Das "Coco de Mer" bietet eine exotische und einzigartige Küche. Die Esskultur der Kizin Seychellois hat es Tobias und seiner Frau seit ihrer Hochzeitsreise angetan. Die Küche ist allerdings sehr für ihre Schärfe bekannt. Ob das allen seinen Konkurrenten zusagt? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins