Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lehel", München
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche in München endet im schicken Szenerestaurant "Lehel" im Stadtteil Altstadt-Lehel. Der heutige Gastgeber ist der smarte Alexander Lutz. In seinem Laden trifft sich nicht selten das Who's who der Münchner It-Gesellschaft, gönnt sich ein oder gleich zwei Cocktails oder lässt an den Wochenenden ordentlich die Champagner-Korken knallen. Kann der 47-Jährige seine Kollegen trotz negativem Schicki-Micki-Image verblüffen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins