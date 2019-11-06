Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Dim Sum Haus", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Dim Sum Haus", Hamburg

Folge vom 06.11.2019: "Dim Sum Haus", Hamburg

48 Min.
Ab 6

Am dritten Gastro-Gipfel-Tag in Hamburg wird Mary-Anne Kwong der Konkurrenz ihr "Dim Sum Haus" präsentieren. Bereits seit drei Generationen befindet sich das Restaurant in Familienbesitz. Seit 1964 kocht das Haus nach Rezepten mit tausendjähriger Tradition und die Köche sind extra aus China eingeflogen. Neben den beliebten Dim Sum stehen Hummer, Jakobsmuscheln sowie Hühnerfüße auf der umfangreichen Speisekarte. Letztere bringen heute besonders einen Gastro-Profi an seine Grenzen. Rechte: kabel eins

