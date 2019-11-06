Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Dicke Wirtin", Berlin
Am vierten Tag des Restaurant-Battles in Berlin, kehren die Profis bei Karsten vom Lokal "Dicke Wirtin" ein. Mit seiner uneitlen und herzlichen Art schafft er es, dass sich seine Gäste wie zu Hause fühlen. Typisch Berliner Küche, gespickt mit saisonalen Angeboten, und natürlich die Eintöpfe, welche die "Dicke Wirtin" einst so bekannt machten, finden sich im Speisenangebot - für den kleinen Hunger oder für den ordentlichen Kohldampf. Ob das Gesamtkonzept die Konkurrenz überzeugt? Rechte: kabel eins
