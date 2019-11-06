Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Brüdigams", Hamburg
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Brüdigams ist "Die Fusion von vier Leidenschaften: Kochen, Vintage-Möbel, Reisen und Kochbücher". Wer das Restaurant betritt, wird empfangen von einem gefühlten WG-Wohnzimmer. Der Geschäftsführer und Koch Frank Brüdigams gab seinem Baby den Namen. Der 46-Jährige hat seine Auslandserfahrungen in die Küche miteingebracht. Sein Essen hat "Wumms" und er selbst bezeichnet sie als gehobene Bistro-Küche. Doch wer hoch stapelt kann auch tief fallen. Die Konkurrenz geht mit hohen Erwartungen in den Tag und schaut extra genau hin! Rechte: kabel eins
