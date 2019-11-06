Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Vai Mó", Berlin
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Woche in Berlin beginnt bei der 21-jährigen Chantal Lamar mit ihrem italienischen Restaurant "Vai Mó". Die junge Mitarbeiterin muss sich als erste gegenüber vier erfahrenen Gastronomen behaupten. Das Lokal hat einen italienischen Koch, der nicht auf Pasta und Pizza setzt, sondern auf viel Fisch. Die Speisekarte ist zwar klein, aber fein und überrascht die vier Konkurrenten. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
