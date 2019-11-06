Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Herr Schulz", Köln
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vierten Tag des Restaurant-Battles in Köln kehren die Profis bei Frank von "Herr Schulz" ein. Bisher hatte der 45-jährige Koch mit seinem exzellenten Wissen die anderen Gastronomen beeindruckt und die Spannung auf den heutigen Tag noch größer gemacht. Überrascht wird allerdings nur einer: Miguel. Plötzlich wird es stiller, um den sonst so redseligen Spanier, denn beide Gastronomen bieten Tapas an - doch auf eine ganz andere Art und Weise. Rechte: kabel eins
