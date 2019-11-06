Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019: "Mar Y Sol", Köln

48 Min.

Beim dritten Gastro-Gipfel in Köln wird der redselige Spanier Miguel seinen Laden "Mar Y Sol" der Konkurrenz präsentieren. Dieser Tag wird voller Spannung erwartet, denn ein Teilnehmer hatte unangekündigt die Runde verlassen! Muss die Kölner Truppe auf einen Experten verzichten? Der kritische Kräuterfanatiker Miguel hat auf jeden Fall alles vorbereitet und die Messlatte ganz hoch angesetzt. Bleibt abzuwarten, ob er mit seinen Tapas und Hauptgerichten überzeugen kann. Rechte: kabel eins

