Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Sünner im Walfisch", Köln
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
"Schön, dass ihr angerufen habt!" Dieser Willkommensgruß gehört dem fröhlichen zweiten Gastgeber bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Manni. Der lustige Kölner sorgt für gute Laune, wenn er selbst zu Gast ist. Doch ob dem 47-Jährigen der Spaß vergeht, wenn die vier anderen Profis sein kleines Brauhaus genau unter die Lupe nehmen? Die Anspannung steigt, als die Konkurrenz die Küche begutachtet, und beim Abendessen geht sogar der Gastgeber verloren. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
