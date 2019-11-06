Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Nektar", München
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
München hat einiges zu bieten - das beweist auch das "Nektar" in Haidhausen. Die beeindruckende Location wird von den Schwestern Anina und Anouschka vertreten, auch als Stereo Sisters bekannt. Die kreativen Gastgeberinnen sind die künstlerische Seele des "Nektar" und verzaubern nicht nur mit gehobener Küche, sondern auch mit kreativem Entertainment! Ob das Programm allerdings stört oder eher zehn Punkte wert ist, entscheidet die Konkurrenz. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins