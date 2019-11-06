Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Ars Vini", Berlin

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Ars Vini", Berlin

Folge vom 06.11.2019: "Ars Vini", Berlin

49 Min.
Ab 6

Die Berliner Woche endet in Charlottenburg. Der junge Gastronom Lars hat mit dem "Ars Vini" Berlins erstes Fondue-Lokal eröffnet und macht es sich seit 2003 zur Aufgabe, das kulinarische und soziale Miteinander Berlins zu fördern. Indem es die individuelle Esskultur in den Mittelpunkt stellt und mit genussvoller Unterhaltung verknüpft, wird das sonst privat Gelebte zu einem geschmacklichen Event. Doch ist Fondue eine Kochkunst? Oder überzeugt doch eher das Gesamtkonzept? Rechte: kabel eins

