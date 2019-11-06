Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Casa Franco Caramba", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Casa Franco Caramba", Hamburg

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Casa Franco Caramba", Hamburg

Folge vom 06.11.2019

"Mein Lokal, Dein Lokal" beginnt in Hamburg bei Franco Caramba in seinem kleinen portugiesischem Restaurant "Casa Franco Caramba". Der unterhaltsame 31-Jährige muss sich als erster gegenüber vier erfahrenen Gastronomen behaupten. In romantischem Ambiente setzt er auf ein Überraschungsmenü mit dem Besten vom Fischmarkt. Seine Gäste bewerten das Gesamtkonzept: Service, Preis-Leistung, Sauberkeit und Essen. Franco hat allerdings noch ein weiteres Ass im Ärmel und das heißt Feuer! Rechte: kabel eins

